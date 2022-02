Conferenza stampa Pioli: «Salernitana partita da affrontare con attenzione» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stefano Pioli in Conferenza stampa presenta la partita di domani tra Salernitana e Milan. Le parole del mister Stefano Pioli in Conferenza stampa presenta la partita di domani tra Salernitana e Milan. Le parole del mister: Salernitana – «Più incognite del solito. Una settimana sulle nostre situazioni, loro hanno cambiato allenatore e ci impedisce di sapere come scenderanno in campo. Conosciamo le caratteristiche dei giocatori, arrivano da due risultati positivi, partita da affrontare con attenzione» DOPO IL DERBY – «Ogni partita ha una lettura particolare, dove però abbiamo capito che se giochiamo con continuità se soffriamo e abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Stefanoinpresenta ladi domani trae Milan. Le parole del mister Stefanoinpresenta ladi domani trae Milan. Le parole del mister:– «Più incognite del solito. Una settimana sulle nostre situazioni, loro hanno cambiato allenatore e ci impedisce di sapere come scenderanno in campo. Conosciamo le caratteristiche dei giocatori, arrivano da due risultati positivi,dacon» DOPO IL DERBY – «Ogniha una lettura particolare, dove però abbiamo capito che se giochiamo con continuità se soffriamo e abbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Scegliamo la Democrazia - Conferenza stampa di Riccardo Magi Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Scegliamo la Democrazia - Conferenza stampa di Riccardo Magi" che si è tenuta a Roma venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 12:00. Tra gli argomenti discussi: Politica, ...

Pioli: "Scudetto? Cercheremo di vincerle tutte" Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match, in trasferta, contro la Salernitana. "L'Inter contro il Liverpool ha fatto una grande partita, al di là del ...

