Ciambellone dolce di polenta | soffice e delicato per la colazione!

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Undi, ma come? Mica pensavate che lafosse solo un piatto salato da consumare in inverno, a cena o pranzo? Oggi parliamo invece di un modo alternativo per utilizzare questo ingrediente e preparare unideale per laQuesta torta è perfetta e con poche calorie! L’aggiunta della farina di mais regala un tocco rustico: una ricetta ideale per tutta la famiglia, un dessert elegante accompagnato da una marmellata o una crema particolare da presentare ad amici o parenti. Facilissima da preparare, piacerà soprattutto ai più piccoli di casa! Curiose? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli di cucina! Pronte?di: il ...

Advertising

nunziodabbruzzo : RT @InfanziaDiritti: #Cittadellinfanzia ® | *Un Dolce GLUTEN FREE? Ecco a voi il ciambellone con farina di ceci!* #LaVITAalCentrodellInfor… - ATavolaConLia : Il #Ciambellone #Cioccolato e #Nocciole è un #dolce soffice e buonissimo, per niente asciutto, che i più golosi e i… - InfanziaDiritti : #Cittadellinfanzia ® | *Un Dolce GLUTEN FREE? Ecco a voi il ciambellone con farina di ceci!*… - Gio_Ebasta : Il cake al cioccolato perfetto. Con un dolce così semplice ho capito cosa vuol dire usare un libro di pasticceria p… - tinagoTV : E anche quest'anno sono riuscita a convincere mia madre che il dolce che mio padre vuole per san valentino è un cia… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciambellone dolce

RicettaSprint

...che stiamo per preparare. Fare una buona colazione, infatti, è fondamentale per iniziare bene la giornata e per ritrovare la vitalità necessaria. Mangiare una buona fetta di questo...L'autunno sta per finire e vogliamo proporre unche esalti due prodotti di questa stagione. ... Niente crostata né torta di mele per dessert, ma questo sofficeanti - spreco. Infatti, ...Ciambelle senza uova e senza burro: Velocissime e cotte al forno! La stagione autunnale è appena iniziata e presto le zucche si troveranno ovunque. In questa stagione il desiderio di qualcosa di dolce ...... per chi segue questa dieta o per chi semplicemente ha voglia di assaggiare un dolce goloso ma allo stesso tempo leggero e poco calorico sono delle ciambelle senza zucchero e farina. Allo scadere ...