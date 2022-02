Cento anni di Beppe Fenoglio, tra fucile e macchina da scrivere (Di venerdì 18 febbraio 2022) Beppe Fenoglio scrisse molto meno di quanto avrebbe voluto. L’università lasciata a metà a causa della guerra quando era poco più che ventenne, gli anni al fronte e successivamente in montagna con i partigiani prima «rossi» e poi «azzurri». L’arresto per mano dei fascisti, la liberazione e ancora la lotta con i partigiani fino alla primavera del 1945. Poi il ritorno alla «cosiddetta pace», così definita proprio per descriverne il disagio quotidiano di chi aveva visto morire e aveva ammazzato. Dopo la guerra, quindi, Fenoglio «purtroppo» si impiegò nella sua Alba, in Piemonte, presso una prestigiosa azienda vinicola che lo costrinse a dedicarsi alla scrittura solo nei ritagli di tempo. E il tempo per scrivere Fenoglio se lo ricavò, in ufficio e a casa, di sera e di notte, sempre con la ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 febbraio 2022)scrisse molto meno di quanto avrebbe voluto. L’università lasciata a metà a causa della guerra quando era poco più che ventenne, glial fronte e successivamente in montagna con i partigiani prima «rossi» e poi «azzurri». L’arresto per mano dei fascisti, la liberazione e ancora la lotta con i partigiani fino alla primavera del 1945. Poi il ritorno alla «cosiddetta pace», così definita proprio per descriverne il disagio quotidiano di chi aveva visto morire e aveva ammazzato. Dopo la guerra, quindi,«purtroppo» si impiegò nella sua Alba, in Piemonte, presso una prestigiosa azienda vinicola che lo costrinse a dedicarsi alla scrittura solo nei ritagli di tempo. E il tempo perse lo ricavò, in ufficio e a casa, di sera e di notte, sempre con la ...

Advertising

direzioneprc : 'Ogni movimento rivoluzionario è romantico, per definizione.' Lo scriveva il giovane Antonio Gramsci su L'Ordine Nu… - fattoquotidiano : AMATRICE RISCHIA DI SPARIRE A oggi soltanto il 10 per cento degli immobili è stato ricostruito, il 90% è inagibile - ritagiuliani : RT @orporick: (Cento anni di Mario Lodi. Ce ne vorrebbero altri diecimila.) - LeonardoCaciopp : @puporiccio @CesareInvictus @Amos8125 In senso meccanico, è superata da buoni cento anni. Sovrastruttura e struttu… - TheDocReQ : RT @QLexPipiens: CANADA ????, FEBBRAIO 2022. Il Ministro delle Finanze Chrystia Freeland, membro del World Economic Forum di Davos, presiedut… -