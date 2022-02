Caro Brunetta, nominare a titolo gratuito tre Nobel in un comitato scientifico non ci lusinga (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Pasquale Aiello Con un incomprensibile entusiasmo il Ministro Renato Brunetta ha comunicato la nomina di tre premi Nobel nel comitato scientifico consultivo della Sna – Scuola Nazionale dell’Amministrazione. I premi Nobel per la fisica Giorgio Parisi e per l’economia Edmund S. Phelps e Christopher Pissarides sono stati nominati, unitamente ad altre sette illustre personalità, membri del predetto comitato. Istituito fin dal 2009, il comitato scientifico consultivo non risulta che ad oggi abbia svolto attività che abbiano lasciato un segno nella storia della didattica, della formazione nel nostro Paese. Eppure, di riforme nel corso di 13 (tredici) anni, ne sono state fatte pure troppe. Se consideriamo che per sua natura il comitato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) di Pasquale Aiello Con un incomprensibile entusiasmo il Ministro Renatoha comunicato la nomina di tre preminelconsultivo della Sna – Scuola Nazionale dell’Amministrazione. I premiper la fisica Giorgio Parisi e per l’economia Edmund S. Phelps e Christopher Pissarides sono stati nominati, unitamente ad altre sette illustre personalità, membri del predetto. Istituito fin dal 2009, ilconsultivo non risulta che ad oggi abbia svolto attività che abbiano lasciato un segno nella storia della didattica, della formazione nel nostro Paese. Eppure, di riforme nel corso di 13 (tredici) anni, ne sono state fatte pure troppe. Se consideriamo che per sua natura il...

