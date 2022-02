Brunetta “Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l’Italia” (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Semplificazioni, formazione, capitale umano, digitalizzazione, interoperabilità delle banche dati e cloud.Tutto si tiene, a tutti i livelli, e tutto va fatto insieme. Tout azimut, direbbero in Francia. Il catalizzatore è il Pnrr, che contiene la visione, le risorse, 235 miliardi tra fondi europei e nazionali, e l’orizzonte temporale. Cinque anni che cambieranno volto all’Italia. La Rivoluzione è in corso. E da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a Berlino, passando per Parigi e Madrid, per illustrare ciò che stiamo facendo, ma anche per apprendere le migliori pratiche degli altri Paesi. Il nostro destino è la convergenza”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in una intervista al “Sole 24 Ore” tiene subito a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Semplificazioni, formazione, capitale umano, digitalizzazione, interoperabilità delle banche dati e cloud.Tutto si tiene, a tutti i livelli, e tutto va fatto insieme. Tout azimut, direbbero in Francia. Il catalizzatore è il Pnrr, che contiene la visione, le risorse, 235 miliardi tra fondi europei e nazionali, e l’orizzonte temporale. Cinquechevolto al. Laè in. E da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a Berlino, passando per Parigi e Madrid, per illustrare ciò che stiamo facendo, ma anche per apprendere le migliori pratiche degli altri Paesi. Il nostro destino è la convergenza”. Così Renato, ministro per la Pubblica amministrazione, in una intervista al “Sole 24 Ore” tiene subito a ...

Advertising

IlModeratoreWeb : Brunetta “Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l’Italia” - - nestquotidiano : Brunetta “Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l’Italia” - ottopagine : Brunetta: 'Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l’Italia' - Tele_Nicosia : Brunetta “Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l’Italia” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Semplificazioni, formazione, capitale umano, digitalizzazione, interoperabilità delle banche da… -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Rivoluzione PNRR, Brunetta: cinque anni per cambiare volto Italia Così in un' intervista a Il Sole 24Ore il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta , per il quale i prossimi anni saranno "cinque anni che cambieranno volto all'Italia . La rivoluzione è in ...

Brunetta "Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l'Italia" La rivoluzione è in corso. E da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a ... Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in una intervista al 'Sole 24 Ore' ...

Brunetta "Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l'Italia" Il Cittadino on line Brunetta “Rivoluzione PA è in corso, 5 anni che cambieranno l’Italia” La rivoluzione è in corso. E da metà marzo lo racconterò ... Il nostro destino è la convergenza”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in una intervista al “Sole 24 Ore” ...

PNRR, Brunetta: cinque anni per cambiare volto Italia Così in un' intervista a Il Sole 24Ore il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, per il quale i prossimi anni saranno "cinque anni che cambieranno volto all'Italia. La rivoluzione è in ...

Così in un' intervista a Il Sole 24Ore il ministro della Funzione pubblica, Renato, per il quale i prossimi anni saranno "cinque anni che cambieranno volto all'Italia . Laè in ...Laè in corso. E da metà marzo lo racconterò in Europa in un viaggio da Bruxelles a ... Così Renato, ministro per la Pubblica amministrazione, in una intervista al 'Sole 24 Ore' ...La rivoluzione è in corso. E da metà marzo lo racconterò ... Il nostro destino è la convergenza”. Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in una intervista al “Sole 24 Ore” ...Così in un' intervista a Il Sole 24Ore il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, per il quale i prossimi anni saranno "cinque anni che cambieranno volto all'Italia. La rivoluzione è in ...