AEW: Sono tre gli ex WWE in arrivo nei prossimi mesi (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’ultima edizione della Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer riporta che la All Elite Wrestling avrà presto fra le sue fila altri due nomi provenienti dalla WWE. I wrestler annunciati da Meltzer Sono Shane Strickland, che ha lottato a NXT come Isaiah “Swerve” Scott, il tanto rumoreggiato Jeff Hardy e Buddy Matthews (ex Buddy Murphy). L’estratto Meltzer ha scritto: “Khan ha anche detto di volere più nomi nuovi sotto contratto, dopo aver firmato con Keith Lee, ed è in attesa di Shane Strickland, Jeff Hardy e altri ex-WWE come Buddy Matthews, con il quale è in contatto“. Tutti i lottatori menzionati da Meltzer Sono apparsi in report recenti che sembrerebbero ormai essere confermati, nonostante non siano stati emessi comunicati ufficiali da nessuna delle parti coinvolte. Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nell’ultima edizione della Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer riporta che la All Elite Wrestling avrà presto fra le sue fila altri due nomi provenienti dalla WWE. I wrestler annunciati da MeltzerShane Strickland, che ha lottato a NXT come Isaiah “Swerve” Scott, il tanto rumoreggiato Jeff Hardy e Buddy Matthews (ex Buddy Murphy). L’estratto Meltzer ha scritto: “Khan ha anche detto di volere più nomi nuovi sotto contratto, dopo aver firmato con Keith Lee, ed è in attesa di Shane Strickland, Jeff Hardy e altri ex-WWE come Buddy Matthews, con il quale è in contatto“. Tutti i lottatori menzionati da Meltzerapparsi in report recenti che sembrerebbero ormai essere confermati, nonostante non siano stati emessi comunicati ufficiali da nessuna delle parti coinvolte.

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Sono tre gli ex WWE in arrivo nei prossimi mesi - - Dip884 : @RompiballeI Su quello ok, io sono un po’ infastidito dal loro atteggiamento nel web…come sempre a voler accendere… - rubyn3tto : mi mancano teh e oh aew mi sono vista l’ultimo ep di ipytm e sto singhiozzando - Heminguaddi : @VolpeWOcchiali Paradossalmente, proprio per i tanti talent che in questo ultimo periodo sono entrati a far parte d… - Heminguaddi : @VolpeWOcchiali Non sapendo al momento le ragioni che lo hanno spinto a tale scelta é difficile costruire una discu… -

Ultime Notizie dalla rete : AEW Sono Cody e Brandi Rhodes lasceranno l'AEW: l'annuncio shock di Tony Khan Nel mondo del Pro - Wrestling può accadere di tutto . I fan si sono scatenati sui social in seguito all'annuncio di Tony Khan secondo cui Cody e Brandi Rhodes lasceranno l'AEW. A quanto pare le due parti non hanno trovato un accordo per rinnovare i rispettivi ...

Royal Rumble 2022/ Wrestling WWE, streaming video tv: Brock Lesnar vs Bobby Lashley! ... in Missouri, e gli incontri da seguire sono davvero interessanti a cominciare da quello che ... FULL GEAR 2021/ Wrestling AEW, info streaming video tv: Kenny Omega contro Adam Page! WWE ROYAL RUMBLE ...

AEW: Sono tre gli ex WWE in arrivo nei prossimi mesi Zona Wrestling Kenny Omega: contrasti con Brandi Rhodes in AEW? Kenny Omega contro Brandi Rhodes in AEW? Sono state notate alcune importanti differenze tra il 2020 e il 2021. Per esempio, il 2020 è stato caratterizzato dalla Tag Team Cup, fortemente voluta da ...

Molti addetti ai lavori della AEW contenti dell'uscita di scena di Brandi Rhodes Il roster AEW sollevato dall'addio di Brandi Rhodes dalla compagnia ... In merito alla questione, Alvarez ha affermato: "Non ci sono molte persone che sono universalmente odiate. Si, alcune persone ...

Nel mondo del Pro - Wrestling può accadere di tutto . I fan siscatenati sui social in seguito all'annuncio di Tony Khan secondo cui Cody e Brandi Rhodes lasceranno l'. A quanto pare le due parti non hanno trovato un accordo per rinnovare i rispettivi ...... in Missouri, e gli incontri da seguiredavvero interessanti a cominciare da quello che ... FULL GEAR 2021/ Wrestling, info streaming video tv: Kenny Omega contro Adam Page! WWE ROYAL RUMBLE ...Kenny Omega contro Brandi Rhodes in AEW? Sono state notate alcune importanti differenze tra il 2020 e il 2021. Per esempio, il 2020 è stato caratterizzato dalla Tag Team Cup, fortemente voluta da ...Il roster AEW sollevato dall'addio di Brandi Rhodes dalla compagnia ... In merito alla questione, Alvarez ha affermato: "Non ci sono molte persone che sono universalmente odiate. Si, alcune persone ...