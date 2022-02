Wta Dubai 2022 | orario e ordine di gioco venerdì 18 febbraio

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Gli orari e l’didi18per quello che riguarda il ricco Wta di. Di scena le semifinali, sia del torneo di singolo che del doppio. Apre la giornata l’incontro tra Ostapenko e Halep, segue Kudermetova contro Vondrousova. Ecco quindi il programma completo. CENTRE COURT A partire dalle ore 20:00 – Ostapenko vs Halep A seguire – Kudermetova vs Vondrousova A seguire – Kichenok/Ostapenko vs Hradecka/Mirza A seguire – Xu/Yang vs (2) Kudermetova/Mertens SportFace.

E' tutto pronto per le semifinali del torneo500 di(hard) . Quest'oggi, infatti, sul cemento emirato sono andati in scena i quarti di finale. Grandissima vittoria di Jelena Ostapenko , che ha avuto la meglio per 5 - 7 7 - 5 7 - 6(9) ...Ostapenko aveva invece vinto appena una partita in quattro precedenti partecipazioni a. Ma ... se la vedrà con l'ucraina Dayana Yastremska, per la prima volta così avanti in un500 dalla ...Gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 18 febbraio per quello che riguarda il ricco Wta di Dubai 2022. Di scena le semifinali, sia del torneo di singolo che del doppio. Apre la giornata l’incontro ...Al torneo Wta di Dubai 2022 è tempo di semifinali: tutto abbastanza semplice per Simona Halep, suicidio Kvitova contro Ostapenko.