Ultime Notizie Roma del 17-02-2022 ore 12 | 10

(Di giovedì 17 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio oggi invieremo la lettera di risposta agli Stati Uniti sarà resa pubblica perché crediamo indispensabile che le persone possono avere un’idea precisa di ciò che sta accadendo lo ha detto il ministro sergej l’agro ministro degli Esteri Russo in conferenza stampa mostra con Luigi Di Maio secondo il quale c’è tutta la disponibilità russa trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina E lo stesso vale da parte di chi è questa strada significa evitare ogni tipo di sanzioni Ma restano tensioni sull’annuncio russo sul ritiro delle truppe che gli Stati Uniti definiscono falso I ribelli Pino russi nel donbass denunciano Chi è vicino bombarda l’ok registra bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell’ucraina orientale e dal 9 al 15 febbraio nuovi casi di covid ...