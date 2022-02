Seeyousound 2022 | al via l’ottava edizione | dall’omaggio a Stephen Kijak ai doc Stones in Exile e Sid & Judy

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Al via l’8ªdelInternational Music Film Festival, che si terrà a Torino dal 18 al 24 febbraio, dall’anteprima di Shoplifters of the World con il registae l’attore James Bloor ai documentariine SidDal 18 al 24 febbraioInternational Music Film Festival, il primo festival italiano dedicato al cinema a tematica musicale, torna in sala al Cinema Massimo MNC di Torino con il suo inconfondibile mix di suono e immagine. In programma per questa ottava67 film tra lungometraggi, documentari, film brevi e videoclip – di cui 24 anteprime italiane -, la prima mostra personale del visual artist Karol Sudolski, che ha curato l’artwork del brano ...

Advertising

ilTorineseNews : Torna in presenza il Seeyousound per celebrare il magico intreccio di cinema e musica - TorinoClick : SEEYOUSOUND International #Music #Film #Festival L’8° edizione del festival di #cinema a tematica musicale, a… - prinivirg : RT @EdoardoArpaia: La settima arte e le sette note s'incontrano ancora dal 18 al 24 febbraio con SEEYOUSOUND, che torna dal vivo con 67 lun… - Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: La settima arte e le sette note s'incontrano ancora dal 18 al 24 febbraio con SEEYOUSOUND, che torna dal vivo con 67 lun… - EdoardoArpaia : La settima arte e le sette note s'incontrano ancora dal 18 al 24 febbraio con SEEYOUSOUND, che torna dal vivo con 6… -

Ultime Notizie dalla rete : Seeyousound 2022

© CultFrame 02/INFORMAZIONI. 8th International Music Film Festival di Torino (18 - 24 febbraio) / Direttore: Carlo Griseri TICKET SINGOLO 8,00 intero; 6,00 ridotto / TICKET SERATA DI ...Sono i protagonisti degli artwork realizzati sfruttando la tecnica della fotogrammetria da Karol Sudolski e curati da Recontemporary in collaborazione con?. "You are my anchor point" ("Tu ...Torino si prepara alla nuova edizione del “Seeyousound”, il festival internazionale di cinema musicale. In programma dal 18 al 24 febbraio, la rassegna torna in versione fisica. Protagoniste oltre ...Due buone notizie: Seeyousound International Music Film Festival è riuscito a sopravvivere a due anni terribili e in questa nuova edizione torna in presenza. «Non abbiamo mai smesso di credere che ...