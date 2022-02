Pattinaggio artistico, Pechino 2022: Il Presidente del ROC sulla gara a squadre. “L’esito non deve essere soggetto a nessuna revisione” (Di giovedì 17 febbraio 2022) A dieci giorni dalla sua conclusione si continua a parlare del team event, prima prova di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022 “congelata” dopo la scoperta del test antidoping fallito da Kamila Valieva nel mese di dicembre, motivo che ha spinto il CIO a considerare sia la competizione a squadre che quella individuale femminile in fase di svolgimento una sorta di prova sub iudice, dunque non ufficiale, in attesa che si risolva lo spinoso caso legato alla pattinatrice. Una decisione che non ha convinto, come normale che sia, Stanislav Pozdnyakov, il Presidente del Comitato Olimpico Russo che, intervenuto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del ROC, ha espresso tutto il suo disappunto verso il modus operandi degli organi competenti, i quali hanno deciso di ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) A dieci giorni dalla sua conclusione si continua a parlare del team event, prima prova dialle Olimpiadi di“congelata” dopo la scoperta del test antidoping fallito da Kamila Valieva nel mese di dicembre, motivo che ha spinto il CIO a considerare sia la competizione ache quella individuale femminile in fase di svolgimento una sorta di prova sub iudice, dunque non ufficiale, in attesa che si risolva lo spinoso caso legato alla pattinatrice. Una decisione che non ha convinto, come normale che sia, Stanislav Pozdnyakov, ildel Comitato Olimpico Russo che, intervenuto con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del ROC, ha espresso tutto il suo disappunto verso il modus operandi degli organi competenti, i quali hanno deciso di ...

