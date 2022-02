Nathaly attacca Jessica: “Mangi come un animale e urli come una scimmia, non ti vuole nessuno!” – VIDEO (Di giovedì 17 febbraio 2022) La spesa è uno degli argomenti di discussione più “accesi” dei reality show, Grande Fratello Vip incluso. Dopo la discussione tra Lulù e Sophie, anche Jessica Selassiè ha litigato con Nathaly Caldonazzo accusandola di rubare il cibo. Nathaly attacca Jessica: “Mangi come un animale, non ti vuole nessuno!” Ogni volta chiudiamo gli occhi, lascia perdere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 febbraio 2022) La spesa è uno degli argomenti di discussione più “accesi” dei reality show, Grande Fratello Vip incluso. Dopo la discussione tra Lulù e Sophie, ancheSelassiè ha litigato conCaldonazzo accusandola di rubare il cibo.: “un, non ti” Ogni volta chiudiamo gli occhi, lascia perdere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

