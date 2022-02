Molo San Vincenzo | la road map per la passeggiata a mare di Napoli ma senza parcheggio al Molosiglio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– In campagna elettorale, a chi gli chiedeva, dopo Bassolino che aveva chiuso piazza del Plebiscito e De Magistris che aveva chiuso il lungo, lui cosa avrebbe interdetto, Gaetano Manfredi rispondeva ribaltando i punti di vista: “Io non voglio chiudere: voglio aprire. E voglio aprire ilSanche, probabilmente, molti napoletani nemmeno sanno dov’è“. A proposito di ribaltamento di punti di vista, quindi. Ilche si allunga neldel Golfo all’altezza dei giardini delsiglio ora è al centro del dibattito pubblico. E tanti ne hanno riscoperto il fascino perchè ribalta il panorama della città, che si ammira tutta dal. In più: potrebbe essere il luogo ideale per delocalizzare la movida, ...