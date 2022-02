“Mi viene voglia di tirargli una cing***** sulla bocca”: le pesanti offese a Tommaso Zorzi su Radio Globo. Lui: “Denuncio, basta” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ric***ne”, “imbecille”, “mi viene voglia di tirargli una cinghiata sulla bocca”. È questo il tenore degli interventi riservati a Tommaso Zorzi nel corso della puntata di Torre di controllo, la trasmissione condotta da Andrea Torre, Daniele Capezzone, Giovanni Lucifora e Alberto Gottardo su Radio Globo. Proprio quest’ultimo si è lanciato in un’invettiva contro il giudice di Drag Race Italia, che ha poi riproposto l’intervento sui suoi profili social annunciando di voler querelare lo speaker Radiofonico. “basta con l’omofobia, uno così ti può stare sui coglioni non perché è ric***ne ma perché è un imbecille? Posso pensare che questo mi stia antipatico perché dice di non avere la patente perché non gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ric***ne”, “imbecille”, “midiuna cinghiata”. È questo il tenore degli interventi riservati anel corso della puntata di Torre di controllo, la trasmissione condotta da Andrea Torre, Daniele Capezzone, Giovanni Lucifora e Alberto Gottardo su. Proprio quest’ultimo si è lanciato in un’invettiva contro il giudice di Drag Race Italia, che ha poi riproposto l’intervento sui suoi profili social annunciando di voler querelare lo speakerfonico. “con l’omofobia, uno così ti può stare sui coglioni non perché è ric***ne ma perché è un imbecille? Posso pensare che questo mi stia antipatico perché dice di non avere la patente perché non gli ...

