Mambolosco | domani in radio il nuovo singolo BlaBlaBla

(Di giovedì 17 febbraio 2022)torna condasu tutte le piattaforme digitali Esce venerdì 18 febbraio(Virgin Records/Universal Music Italy), ildi. Il brano, già in presave, sarà disponibile a partire dalle ore 01.00. L’inconfondibile flow del rapper, caratterizzato da rime che si susseguono a ritmo irrefrenabile e serrato, raggiunge inla massima rappresentazione. Un brano atteso e richiesto a gran voce dai fan dell’artista, che ha scelto di pubblicarlo integralmente dopo il successo riscosso su Tik Tok da uno “spoiler” del pezzo, poi diventato virale. Anche questa voltasceglie di affidarsi all’estro artistico dei producer Nardi e Finesse, con cui il ...

Ultime Notizie dalla rete : Mambolosco domani

