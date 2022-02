Lazio, Felipe Anderson: «Mi alleno ogni giorno da falso nueve» (Di venerdì 18 febbraio 2022) Anche Felipe Anderson ha parlato al termine della sfida persa dalla Lazio contro il Porto in Europa League Le parole rilasciate da Felipe Anderson ai microfoni di Lazio Style Radio dopo la sconfitta contro il Porto: AMAREZZA – «C’è amarezza, nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita palleggiando bene e con fiducia anche nella nostra area. Non è facile contro di loro che pressano forte. Purtroppo abbiamo preso goal ad inizio secondo tempo, però la prestazione ci da morale». falso nueve – «ogni giorno in allenamento provo da falso nueve, guardo molti video e vedo i movimenti di Immobile, specie nell’attacco alla profondità dove lui è un top. Mi piace avere la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ancheha parlato al termine della sfida persa dallacontro il Porto in Europa League Le parole rilasciate daai microfoni diStyle Radio dopo la sconfitta contro il Porto: AMAREZZA – «C’è amarezza, nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita palleggiando bene e con fiducia anche nella nostra area. Non è facile contro di loro che pressano forte. Purtroppo abbiamo preso goal ad inizio secondo tempo, però la prestazione ci da morale».– «in allenamento provo da, guardo molti video e vedo i movimenti di Immobile, specie nell’attacco alla profondità dove lui è un top. Mi piace avere la ...

Advertising

FCPorto : 11 inicial da Lazio: Strakosha, Marusic, Luis Felipe, Patric, Radu, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fe… - CalcioNews24 : #Lazio, #FelipeAnderson: «Mi alleno ogni giorno da falso nueve» - infoitsport : Porto - Lazio, Briga critica Luiz Felipe: '3 milioni per queste prestazioni?' - infoitsport : Pagelle Porto Lazio: Zaccagni non si ferma più, serata no per Luiz Felipe - infoitsport : Le pagelle della Lazio - Zaccagni è in forma smagliante. Luiz Felipe sorpreso due volte -