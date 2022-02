Imprese reattive e urgenze da risolvere

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Buone notizie sul fronte economico e vale la pena sottolinearle. I dati di fine 2021 relativi al nostro sistema manifatturiero, con la produzione industriale cresciuta in un anno del 17,4% e quella artigiana del 16,4%, confermano con quanta forza le nostrehanno reagito allo choc causato dalla pandemia di Covid-19. Lo stop produttivo della primavera del 2020 è un ricordo, non ancora abbastanza lontano. Il rigore organizzativo continua invece a essere cronaca di tutti i giorni. Così come sono cronaca quotidiana la fatica a far tornare i conti con l’impennata dei costi delle materie prime e della bolletta di gas ed energia elettrica e, non ultimi, i timori per una possibile guerra a Est, fattasi più remota nelle ultime ore ma non ancora del tutto scongiurata.