Il Premier chiede un chiarimento ai partiti: "Garantire il voto in Parlamento o non si va avanti" (Di giovedì 17 febbraio 2022) AGI - "Questo governo esiste. Il presidente Mattarella lo ha voluto per fare le cose". Mario Draghi accoglie a palazzo Chigi i capidelegazione delle forze di maggioranza dopo un colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica. Nella notte il governo è andato sotto quattro volte, alcuni provvedimenti viaggiano stancamente tra le commissioni parlamentari, mentre l'Italia sta uscendo lentamente dalla pandemia, ma famiglie e imprese soffrono gli alti costi dell'energia e l'aumento dell'inflazione. E alle porte dell'Europa soffiano venti di guerra. Così i due presidenti decidono di vedersi, per rinsaldare un asse mai allentato. Dal Colle bocche cucite sul colloquio. Ma al termine dell'incontro, il Premier convoca i capidelegazione e li striglia. I voti sul milleproroghe ma anche i provvedimenti sulla concorrenza, sulla delega fiscale e sugli appalti non possono ...

