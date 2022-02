Gas: il prezzo in Europa sale con le tensioni in Ucraina (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – Torna a salire il prezzo del gas naturale in Europa, con le tensioni in Ucraina. E’ quanto si legge in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. In rialzo i future ad Amsterdam (+7,1%) a 74,5 euro al MWh, così come a Londra (+7,3%) a 179,1 penny per Mmbtu, l’unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – Torna a salire ildel gas naturale in, con lein. E’ quanto si legge in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. In rialzo i future ad Amsterdam (+7,1%) a 74,5 euro al MWh, così come a Londra (+7,3%) a 179,1 penny per Mmbtu, l’unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. L'articolo L'Opinionista.

