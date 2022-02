Fuorni e Mariconda | due plessi a rischio chiusura per mancanza di iscritti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La sede delle medie aed il plesso di Monticelli nel quartiere. Sono le due parti dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini che rischiano di essere soppresse a causa della carenza di. Ed è il motivo alla base delle due analoghe proteste che si sono svolte questa mattina davanti alle sedi scolastiche con una massiccia partecipazione delle mamme. Presente anche l’assessore alla scuola Gaetana Falcone, che, a nome dell’amministrazione comunale, ha già fissato un incontro il prossimo 25 febbraio per discutere di iniziative volte a valorizzare le scuole. L’idea è per esempio investire dei fondi per ristrutturare le scuole e fare in modo che anche dall’esterno gli edifici vengano valorizzati come parte della comunità. Amancano sette iscrizioni ...