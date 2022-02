Covid: 10 milioni per bonus psicologico, contributo di 600 euro per 16mila persone (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 10 milioni di euro da ripartire in contributi da 600 euro ciascuno che potrebbero interessare una platea di circa 16mila soggetti, fino ad esaurimento del fondo. Queste le linee del cosiddetto bonus psicologico, approvato questa notte dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all'interno del decreto legge Milleproroghe. La misura punta a fronteggiare l'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia direttamente o indirettamente per le conseguenze socio-economiche. Considerando che una tariffa minima di una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato si attesta sui 50 euro, spiega la relazione tecnica che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Uno stanziamento di 10dida ripartire in contributi da 600ciascuno che potrebbero interessare una platea di circasoggetti, fino ad esaurimento del fondo. Queste le linee del cosiddetto, approvato questa notte dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera con un emendamento inserito all'interno del decreto legge Milleproroghe. La misura punta a fronteggiare l'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causate dalla pandemia direttamente o indirettamente per le conseguenze socio-economiche. Considerando che una tariffa minima di una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato si attesta sui 50, spiega la relazione tecnica che ...

Advertising

AurelianoStingi : In Francia 46 milioni di persone tra i 18 e i 74 anni vaccinate sono state studiate per vedere se il vaccino aument… - fattoquotidiano : A fine mese, in Europa, 55 milioni di dosi di vaccino contro il Covid finiranno nel cestino poiché ormai scadute se… - fattoquotidiano : Covid, mentre in Africa è vaccinato un abitante su dieci e mancano le fiale, l’Europa butta nel cestino 55 milioni… - oliva095 : RT @DebAttanasio: I 12 medici di riferimento dei #novax, tra cui l'osteopata Joseph Mercola, hanno generato l'anno scorso un giro d'affari… - TV7Benevento : Covid: 10 milioni per bonus psicologico, contributo di 600 euro per 16mila persone - -