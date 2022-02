Concorsi docenti | assumere tutti gli idonei con punteggio minimo | lo chiede Anief con un emendamento al D L Sostegni ter

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Le graduatorie deiordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno devono contenere anche i candidati“che hanno conseguito nelle prove orali ilprevisto dal bando di concorso". L'articolo .

Advertising

AniefTorino : Concorsi docenti, assumere tutti gli idonei con punteggio minimo: lo chiede Anief con un emendamento al D.L. Sosteg… - AniefTorino : Concorsi docenti, assumere tutti gli idonei con punteggio minimo: lo chiede Anief con un emendamento al D.L. Sosteg… - AniefTorino : Concorsi docenti, assumere tutti gli idonei con punteggio minimo: lo chiede Anief con un emendamento al D.L. Sosteg… - elivito : RT @Rosalba_Falzone: Medici di ruolo sospesi, sostituiti da sanitari non assunti con regolari concorsi pubblici, ma tramite delle cooperati… - phneutroeli : RT @Rosalba_Falzone: Medici di ruolo sospesi, sostituiti da sanitari non assunti con regolari concorsi pubblici, ma tramite delle cooperati… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi docenti

Orizzonte Scuola

... relativa al concorso oggetto dell'informativa; l'altro è di natura più in generale relativo alla materia dei. Per la questione specifica : · l'assunzione deidi motoria, ...... 2, 3 e 4, salvi i posti di cui aiper il personale docente banditi con i decreti del capo ...una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ainon ...MILANO (ITALPRESS) - L'Università di Milano-Bicocca aderisce al progetto "PA 110 e lode" finalizzato al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze ...Zingaretti si vanta del provvedimento, nelle Asl romane però mancano i neuropsichiatri infantili. E il bonus non serve ...