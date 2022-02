Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Arsenal su Rafael Leao” | News

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Piace #Mazraoui dell'Ajax: il giocatore va in scadenza a giugno, ma su di lui ci sono an… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan. primo confronto con gli agenti di #Botman - DiMarzio : Il @acmilan ha trovato l'accordo per il rinnovo di Theo #Hernandez: domani l'annuncio ufficiale - PianetaMilan : @acmilan , niente da fare per #Ibrahimovic: lo svedese salta la #Salernitana #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Florenzi. La posizione del giocatore e quella del club Le news -) -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

Commenta per primo Prima dell'arrivo di Florenzi, l'estate scorsa ilsi era informato con il Torino su Singo , per capire se c'erano margini per una trattativa. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 18 milioni, per questo la società rossonera ha ...Commenta per primo Esperienza, qualità tecnica e grande disponibilità all'allenatore e al gruppo. Con queste prerogative Florenzi è entrato bene nel mondo. Il campione d'Europa ha già espresso la sua preferenza per il futuro al suo entourage, nel nostro focus video facciamo il punto della situazione:(Milan News) Si pensa al rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma attenzione a tre nomi nuovi. In primo piano c'è il calciomercato, con diverse novità importanti. (Pianeta Milan) L'INDISCREZIONE. Il club ...Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini deve fare i conti con la questioni rinnovi. Il calciomercato del Diavolo non conosce tregua. In questo caso si tratta del Presidente Frank Kessié ...