Bonus psicologo 2022, c'è ok: requisiti, come funziona (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Bonus psicologo, approvato nella notte l'emendamento che prevede un contributo di 600 euro. Ma come funziona? E chi ne ha diritto? Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno dato il via libera a questa agevolazione che adesso attende l'approvazione dell'Aula, si legge su laleggepertutti.it. L'intervento consiste in uno stanziamento di 20 milioni di euro, metà per potenziare le strutture del Servizio sanitario nazionale già esistenti e gli altri 10 milioni di euro per i cittadini che chiederanno un aiuto per sostenere le spese di psicanalisi e terapie necessarie a causa della pandemia. Si stima che ogni richiedente avrà diritto a circa 600 euro all'anno. Alla base del provvedimento, la consapevolezza del fatto che il Covid ha provocato notevoli danni non solo nel corpo ma ...

