Bomba A Cellino | Loredana confessa tutto | “Albano è un buon padre anche se la figlia non è sua Ora dico la verità” Fan increduli

(Di giovedì 17 febbraio 2022)Lecciso è balzata prepotentemente agli onori del gossip grazie alla sua relazione con il cantante diSan Marco,. Circa un anno fa, dopo una lunga storia d’amore i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio, salvo poi riavvicinarsi negli ultimi tempi. I due infatti stanno trascorrendo insieme questo periodo di quarantena aSan Marco, e in realtà sembrano più uniti che mai. Non tutti forse sanno, però, che la bionda pugliese ha alle spalle un matrimonio naufragato.è stata infatti sposata dal 1993 al 1996 con Fabio Cazzato, dal cui legame è nata Brigitta, la sua primogenita che, da quanto svelato dalla stessa Lecciso, ha un rapporto stupendo con i fratelli minori econ la sua famiglia allargata, ovvero i figli di ...

Unacarta è esplosa nella tarda serata di ieri all'esterno del garage di un'abitazione di via Alcide De Gasperi, aSan Marco . L'esplosione è avvenuta poco prima delle 23: fortunatamente ......45 proprio di fronte al garage di un'abitazione in via Alcide De Gasperi aSan Marco. Il ... Stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di unacarta. Resta da capire chi e perché ...Loredana Lecciso è balzata prepotentemente agli onori del gossip grazie alla sua relazione con il cantante di Cellino San Marco, AlBano.Una bomba carta è esplosa nella tarda serata di ieri all’esterno del garage di un’abitazione di via Alcide De Gasperi, a Cellino San Marco. L’esplosione è ...