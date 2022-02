Barcellona-Napoli, Spalletti incredulo: ancora tegola per il big (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ennesimo impegno europeo porta una nuova tegola in casa Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è alle prese con un nuovo stop. Il Napoli termina il match del Camp Nou con un buon pareggio. Alla rete iniziale di Zielinski nel primo tempo ha risposto Ferran Torres su calcio di rigore, un episodio molto discusso che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ennesimo impegno europeo porta una nuovain casa. La squadra di Lucianoè alle prese con un nuovo stop. Iltermina il match del Camp Nou con un buon pareggio. Alla rete iniziale di Zielinski nel primo tempo ha risposto Ferran Torres su calcio di rigore, un episodio molto discusso che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 1-1 Risultato finale ? ? #Zielinski (29') ? rig. #Torres (59') ? ? - Eurosport_IT : TERMINA CON UN PAREGGIO L'ANDATA TRA BARCELLONA E NAPOLI ? Ottimo primo tempo per il Napoli che va avanti con Ziel… - Agenzia_Ansa : Europa League, Barcellona-Napoli 1-1. Al Camp Nou l'andata dei sedicesimi di finale #ANSA - sportli26181512 : Barcellona-Napoli 1-1: Zielinski non basta, si decide tutto al Maradona: Gli azzurri sognano l'impresa con il gol d… -