Atalanta-Torino si gioca? Arriva la decisione della Corte d’Appello!

(Di giovedì 17 febbraio 2022)sita da poco lasulla partita di Serie A non disputatasi lo scorso 6 gennaio. In quell’occasione i granata, in quarantena domiciliare, erano stati impossibilitati a presentarsi al Gewiss Stadium. La partita dopo 45? era terminata decretando cosi la vittoria a tavolino per gli uomini di Gasperini. Il match verrà però disputato, annullata la sconfitta a tavolino per gli uomini di Juric.-Serie a Questa la nota ufficialeLega Serie A: “LaSportiva d’appello nazionale sezioni unite nell’udienza fissata il 17 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 165/CSA/2021-2022, proposto dalla societàBergamasca Calcio S.p.A. in data ...

Commenta per primo Si gioca anche. La partita, non disputata lo scorso 6 gennaio per i tanti casi Covid nel gruppo squadra granata. La Corte sportiva d'appello ha respinto oggi il ricorso del club bergamasco, ......il ricorso dell'avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara . Il match, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A, si dovrà quindi giocare. Ilnon ...in caso di passo falso dell'Atalanta a Firenze. "Il derby è sempre una gara speciale. Affrontiamo un Torino che ha un'anima da Toro e in questo è stato bravissimo Juric. Sarà una partita complicata, ...Umberto Marino ha vissuto momenti molto intensi in questi ultimi giorni per i dubbi episodi a sfavore dell’Atalanta e molto contestati della società. Di questo e della sfida di stasera ne ha parlato ...