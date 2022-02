Alex Belli spiffera tutto a Delia su Nathaly: “senti è giusta che lo dica…” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Alex Belli ha parlato con Delia di Nathaly Caldonazzo, cercando di aprirle gli occhi perché ritiene che la showgirl rappresenti per lei un’influenza negativa nella casa. Le parole dell’ex concorrente del Gf Vip 6 sono state molto taglienti. Ecco tutto quello che detto sulla gieffina romana l’attore di CentoVetrine. Alex Belli, Delia Duran e Nathaly Caldonazzo-AltranotiziaAlex Belli è tornato nella Casa del Grande Fratello Vip e ha appena confessato a Delia Duran cosa pensa davvero di Nathaly Caldonazzo e del comportamento che ha avuto con Soleil Sorge, con Giucas Casella e anche con lei. Scopriamo cosa pensa davvero l’attore della ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 17 febbraio 2022)ha parlato condiCaldonazzo, cercando di aprirle gli occhi perché ritiene che la showgirl rappreper lei un’influenza negativa nella casa. Le parole dell’ex concorrente del Gf Vip 6 sono state molto taglienti. Eccoquello che detto sulla gieffina romana l’attore di CentoVetrine.Duran eCaldonazzo-Altranotiziaè tornato nella Casa del Grande Fratello Vip e ha appena confessato aDuran cosa pensa davvero diCaldonazzo e del comportamento che ha avuto con Soleil Sorge, con Giucas Casella e anche con lei. Scopriamo cosa pensa davvero l’attore della ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - MELVDRAMAS : andare contro alex belli è la linea facile per persone semplici e menti non complesse a cui piace andare d’accordo… - mr_Phil91 : Alex belli ha letteralmente detto: #GFVip - mohsospesa : Basta sta storia di Alex Belli ha proprio trifolato i coglioni - 1DcometoItaly : RT @bagnotrash: provvedimento serissimo per alessandro per aver detto due frasi ad alex belli senza microfono, quando in quella casa per 5… -