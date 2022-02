Williams monoposto: svelata la nuova livrea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Williams ha rivelato un nuovo look per la sua monoposto di Formula 1 2022, anche se la stessa FW44 deve ancora essere svelata. La squadra Britannica passerà a una livrea quasi interamente blu navy con lampi di una tonalità più chiara e alcune finiture rosse. Il design che si intravede è particolare e affascinante. La Williams ha presentato la sua livrea ieri 15 Febbraio come se fosse “l’evento di lancio della stagione”, ma la nuova livrea è stata presentata su un’auto di F1 del 2022 che però non era la FW44. Sembra infatti che la Williams abbia seguito la Red Bull nell’usare un’auto del genere per pubblicizzare la sua livrea del 2022. F1 novità: il nuovo piano per i punti nelle gare Williams ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha rivelato un nuovo look per la suadi Formula 1 2022, anche se la stessa FW44 deve ancora essere. La squadra Britannica passerà a unaquasi interamente blu navy con lampi di una tonalità più chiara e alcune finiture rosse. Il design che si intravede è particolare e affascinante. Laha presentato la suaieri 15 Febbraio come se fosse “l’evento di lancio della stagione”, ma laè stata presentata su un’auto di F1 del 2022 che però non era la FW44. Sembra infatti che laabbia seguito la Red Bull nell’usare un’auto del genere per pubblicizzare la suadel 2022. F1 novità: il nuovo piano per i punti nelle gare...

