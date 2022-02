“Vipere!”: Miriana Trevisan faccia a faccia con la nemica, si scatena la tempesta in casa (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Miriana Trevisan infuriata, questa volta è davvero troppo: scoppia la lite tra le mura del GF Vip, ecco tutti i dettagli della situazione. Miriana Trevisan (screenshot YouTube)Situazione molto tesa quella che si respira nella casa più spiata d’Italia: le liti, infatti, sembrano oramai essere all’ordine del giorno. Durante la scorsa puntata, in particolare, Miriana e Katia hanno avuto una lunga discussione a causa di una serie di dissidi che, giorno dopo giorno, si sono moltiplicati. Le due, da sempre “nemiche”, hanno continuato a scambiarsi frecciatine e provocazioni. Nelle ultime ore, dopo la decisione della produzione di punire i vip decurtando il budget per la spesa, lo scontro fra la Ricciarelli e la Trevisan è diventato incontenibile. Miriana ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022)infuriata, questa volta è davvero troppo: scoppia la lite tra le mura del GF Vip, ecco tutti i dettagli della situazione.(screenshot YouTube)Situazione molto tesa quella che si respira nellapiù spiata d’Italia: le liti, infatti, sembrano oramai essere all’ordine del giorno. Durante la scorsa puntata, in particolare,e Katia hanno avuto una lunga discussione a causa di una serie di dissidi che, giorno dopo giorno, si sono moltiplicati. Le due, da sempre “nemiche”, hanno continuato a scambiarsi frecciatine e provocazioni. Nelle ultime ore, dopo la decisione della produzione di punire i vip decurtando il budget per la spesa, lo scontro fra la Ricciarelli e laè diventato incontenibile....

Advertising

INinamango : @Obbyt_ Le vipere di Miriana, e Manila due ipocrite e false la maga Miriana è stata davvero una strega ????? ha pres… - marialauragiov4 : RT @filippo_vismara: Voi pensate di fare fesso così il pubblico? Siamo scemi forse (alcuni) ma fino a un certo punto...la gente vede e sent… - ninarosesnow : RT @filippo_vismara: Voi pensate di fare fesso così il pubblico? Siamo scemi forse (alcuni) ma fino a un certo punto...la gente vede e sent… - filippo_vismara : Voi pensate di fare fesso così il pubblico? Siamo scemi forse (alcuni) ma fino a un certo punto...la gente vede e s… - federic17766278 : RT @Johnnydraws_art: @crudeliadevip Provo un po' di ribrezzo solo per la cosa dei capelli detta da Katia. Ma per il resto non hanno detto n… -