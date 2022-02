Via libera ai Referendum sulla Giustizia (5 su 6); un'occasione storica per il Paese (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha stabilito l’ammissibilità dei 6 Referendum sulla Giustizia promossi mesi fa dai Radicali e dalla Lega. Una decisione arrivata dopo ore di discussione interna alla Consulta. Per primo è stato dato il via libera a 4 quesiti referendari: il quesito che riguarda l'abrogazione di tutta la legge Severino, quello sulla separazione delle funzioni fra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, quello che va a ridisegnare - e a ridurre la possibilità di applicazione - della custodia cautelare. Via libera anche al quesito che propone di eliminare le liste per l'elezione del Csm. Poi sono stati esaminati i due restanti, quello a proposito della responsabilità diretta dei magistrati e quello sul voto degli avvocati nei consigli giudiziari. Una decisione che rappresenta ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha stabilito l’ammissibilità dei 6promossi mesi fa dai Radicali e dalla Lega. Una decisione arrivata dopo ore di discussione interna alla Consulta. Per primo è stato dato il viaa 4 quesiti referendari: il quesito che riguarda l'abrogazione di tutta la legge Severino, quelloseparazione delle funzioni fra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, quello che va a ridisegnare - e a ridurre la possibilità di applicazione - della custodia cautelare. Viaanche al quesito che propone di eliminare le liste per l'elezione del Csm. Poi sono stati esaminati i due restanti, quello a proposito della responsabilità diretta dei magistrati e quello sul voto degli avvocati nei consigli giudiziari. Una decisione che rappresenta ...

Advertising

enpaonlus : Viterbo, cani malati di tumore. Arriva il via libera per le cure - fattoquotidiano : Rieti, prove di asse Italia viva-centrodestra: i renziani sostengono il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. “Vi… - Palazzo_Chigi : Dal Parlamento via libera all’inserimento della tutela dell’#ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nella… - BlackMagicEx5S : @CarlaKaky Uno che ha dato il via libera e il sostegno al #governodeipeggiori non può essere altro che… - Noname63840335 : RT @_MicroMega_: Per la Corte costituzionale il quesito sulla #CannabisLegale avrebbe dato il via libera alla coltivazione anche delle drog… -