Ucraina, von der Leyen: Mosca voleva dividerci, ma ha fallito (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il governo di Mosca ha cercato di dividere gli Stati membri dell'Ue e gli alleati della Nato, scrivendo a ciascuno di loro, invece che alle organizzazioni internazionali che li rappresentano, come se ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il governo diha cercato di dividere gli Stati membri dell'Ue e gli alleati della Nato, scrivendo a ciascuno di loro, invece che alle organizzazioni internazionali che li rappresentano, come se ...

Advertising

repubblica : Ucraina-Russia, le notizie di oggi. Von der Leyen a Strasburgo: 'Pronti a sanzioni senza precedenti' - HuffPostItalia : Von der Leyen: 'Se la Russia attaccasse l'Ucraina dall'Ue sanzioni in 48 ore' - fattoquotidiano : Ucraina, la Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea. Von der Leyen: “Nato non ha ancora vist… - GustavoMichele6 : RT @davcarretta: Ursula von der Leyen: 'L'Ucraina oggi è un paese sovrano, più libero e più forte del 2014 e questa è esattamente la ragion… - Virus1979C : RT @petergomezblog: Ucraina, la Russia annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea. Stoltenberg: “Nessuna de-escalation, accumu… -