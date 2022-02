Taranto: droga, armi, corruzione, sim in carcere ed altri reati. Nove arresti Accuse a vario titolo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dettagli in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di Taranto, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto e condotta dai poliziotti della squadra mobile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 soggetti (di cui 6 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) presunti responsabili a vario titolo di diversi reati connessi all’illecita detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, alla detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, all’introduzione illecita di telefoni e schede sim, alla corruzione ed alla ricettazione all’interno del carcere di Taranto. Sono altresì ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dettagli in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nelle prime ore di oggi, la Polizia di Stato di, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica die condotta dai poliziotti della squadra mobile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 9 soggetti (di cui 6 ine 3 aglidomiciliari) presunti responsabili adi diversiconnessi all’illecita detenzione, introduzione e spaccio di sostanze stupefacenti, alla detenzione e porto illegali dicomuni da sparo, all’introduzione illecita di telefoni e schede sim, allaed alla ricettazione all’interno deldi. Sono altresì ...

Advertising

NoiNotizie : #Taranto: droga, armi, corruzione, sim in carcere ed altri reati. Nove arresti @poliziadistato - TeleAppula : Riciclaggio, frodi fiscali e droga, 75 misure cautelari - BlunoteWeb : Taranto, trasforma casa in bazar della droga: arrestato 33enne - TeleAppula : Summit criminale in casa pregiudicato con armi e droga,4 arresti - PolicoRobot : RT @LaSiritide: #lasiritide #Policoro 13/02/2022 - Taranto. Trasforma la casa in un bazar della droga: arrestato. Denunciato a piede libero… -