Sonego-Kecmanovic in tv domani: orario, canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Miomir Kecmanovic al secondo turno dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Altro avversario serbo per il tennista piemontese, che all’esordio ha superato in due set Laslo Djere. Sonego mette nel mirino il terzo quarto di finale consecutivo (dopo quelli raggiunti a Cordoba e Buenos Aires) e proverà a prendersi la rivincita su Kecmanovic. Quest’ultimo ha infatti messo fine alla sua corsa agli Australian Open, sconfiggendolo al terzo turno e ottenendo la prima vittoria a livello Atp contro Lorenzo. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV E streaming Il confronto tra Sonego e Kecmanovic è in programma domani, giovedì 17 febbraio, con orario ancora da definire. La diretta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lorenzosfiderà Miomiral secondo turno dell’Atp 500 di Rio de. Altro avversario serbo per il tennista piemontese, che all’esordio ha superato in due set Laslo Djere.mette nel mirino il terzo quarto di finale consecutivo (dopo quelli raggiunti a Cordoba e Buenos Aires) e proverà a prendersi la rivincita su. Quest’ultimo ha infatti messo fine alla sua corsa agli Australian Open, sconfiggendolo al terzo turno e ottenendo la prima vittoria a livello Atp contro Lorenzo. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto traè in programma, giovedì 17 febbraio, conancora da definire. La...

