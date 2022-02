Soleil su Davide: "È più leccacu*o, non si è mai esposto" (VIDEO). La reazione di Katia: "Ha imparato molto da Alex. Lui..." (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel corso del pomeriggio, nella casa del Gf Vip, c'è stata una chiacchierata tra Soleil e Katia che sta facendo molto discutere sui social. In particolare Soleil e Katia stavano parlando... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel corso del pomeriggio, nella casa del Gf Vip, c'è stata una chiacchierata trache sta facendodiscutere sui social. In particolarestavano parlando...

Advertising

ClaudiaMarchio9 : RT @Chiara01102139: -Lulù sparla di Soleil (pazza, sfigata) = che brava fatina -Manila e Miriana ossessionate da Soleil, ne sparlano h24 =… - Frances18647641 : RT @Luisa95096148: Quindi Katia con la frase'io gli ho detto non mandateli in puntata sennò mi alzo e me ne vado' ci ha rivelato che Mirian… - Brenda_C__ : RT @_vicio_01: BARÙ DAVIDE E SOLEIL GLI UNICI CHE NON SI STANNO FACENDO FREGARE DA QUESTI DUE #gfvip - GocciaNel : RT @Chiara01102139: -Lulù sparla di Soleil (pazza, sfigata) = che brava fatina -Manila e Miriana ossessionate da Soleil, ne sparlano h24 =… - Marameo0 : RT @Chiara01102139: -Lulù sparla di Soleil (pazza, sfigata) = che brava fatina -Manila e Miriana ossessionate da Soleil, ne sparlano h24 =… -