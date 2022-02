Roma, il racket tra artisti di strada e le minacce al pittore “ribelle”: «Ritira la denuncia o ti tagliamo la gola» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Avevano messo in piedi un vero e proprio racket facendosi pagare per poter permettere alle vittime di continuare a lavorare in strada. A gestire l’attività illecita tre fratelli (cittadini albanesi, ndr) che non esitavano ad usare violenze e intimidazioni per raggiungere il loro scopo. La Polizia di Stato però, grazie ad approfondite e tempestive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ha stroncato il loro giro d’affari arrestandoli. Adesso dovranno rispondere di diversi reati tra i quali quelli di tentata estorsione aggravata e lesioni personali. Il racket degli artisti di strada a Roma Le indagini sono scattate dopo che nel dicembre scorso un cittadino di origini georgiane, artista di strada nel rione Monti, aveva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Avevano messo in piedi un vero e propriofacendosi pagare per poter permettere alle vittime di continuare a lavorare in. A gestire l’attività illecita tre fratelli (cittadini albanesi, ndr) che non esitavano ad usare violenze e intimidazioni per raggiungere il loro scopo. La Polizia di Stato però, grazie ad approfondite e tempestive indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, ha stroncato il loro giro d’affari arrestandoli. Adesso dovranno rispondere di diversi reati tra i quali quelli di tentata estorsione aggravata e lesioni personali. IldeglidiLe indagini sono scattate dopo che nel dicembre scorso un cittadino di origini georgiane, artista dinel rione Monti, aveva ...

