Riforma Pensioni 2022: nell'ultimo anno l'INPS ha risparmiato 1 miliardo, ma cosa farne? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' stato diramato in queste ore il nono Rapporto di Itinerari previdenziali, e quanto emerge dai dati è molto importante per la Riforma delle Pensioni 2022-2023. A causa dell'eccesso di mortalità dovuta dal Covid-19 infatti, l'istituto risparmiato circa 1,11 miliardi di euro e la pubblicazione spiega che si avrà fino al 2029 una spesa minore per 11,9 miliardi. Come si legge nel testo: "Il 96,3% dell'eccesso di mortalità registrato nel 2020 ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l'erogazione delle nuove reversibilità, si quantifica in 1,11 miliardi il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 da dal Covid a favore dell'INPS,e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio».

