Porto-Lazio, Conceicao: “Io tifoso biancoceleste, con Sarri la squadra farà bene” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sarà una sfida nella sfida quella tra la Lazio e Conceicao. Una lunga esperienza in biancoceleste, poi le strade diverse. Da allenatore il Portoghese sta facendo grandi cose, e con il suo Porto domani sfida la squadra di Sarri in Europa League. Quello che ha vissuto a Roma, però, non potrà mai dimenticarlo, come racconta in conferenza stampa. “La Lazio, per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti, rappresenta tanto per me – dice Conceicao – Conservo ricordi bellissimi a Roma e per la Lazio provo grande affetto. Sono un tifoso della Lazio, amo da morire Roma. La Lazio mi è rimasta nel cuore, sapete come mi sono sentito. Ricordo la Supercoppa nel 1998 dove abbiamo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sarà una sfida nella sfida quella tra la. Una lunga esperienza in, poi le strade diverse. Da allenatore ilghese sta facendo grandi cose, e con il suodomani sfida ladiin Europa League. Quello che ha vissuto a Roma, però, non potrà mai dimenticarlo, come racconta in conferenza stampa. “La, per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti, rappresenta tanto per me – dice– Conservo ricordi bellissimi a Roma e per laprovo grande affetto. Sono undella, amo da morire Roma. Lami è rimasta nel cuore, sapete come mi sono sentito. Ricordo la Supercoppa nel 1998 dove abbiamo ...

