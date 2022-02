Obbligo green pass e rincari in bolletta tra i temi di “Controcorrente” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 16 febbraio alle 21.25 in onda su Retequattro in prima serata la trasmissione condotta da Veronica Gentili Dal 16 febbraio, “Controcorrente – Prima Serata”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, andrà in onda il mercoledì sera, dalle ore 21.25, su Retequattro. Questa settimana la conduttrice tornerà a parlare, insieme con i suoi ospiti, di super green pass, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’Obbligo per i lavoratori over 50, e di caro bollette, nelle ore in cui i venti di guerra in Ucraina fanno temere che la situazione possa peggiorare. Per raccontare questi e altri temi Veronica Gentili aprirà, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti, con i collegamenti in diretta e i servizi realizzati dalla squadra di inviati. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 16 febbraio alle 21.25 in onda su Retequattro in prima serata la trasmissione condotta da Veronica Gentili Dal 16 febbraio, “– Prima Serata”, la trasmissione condotta da Veronica Gentili, andrà in onda il mercoledì sera, dalle ore 21.25, su Retequattro. Questa settimana la conduttrice tornerà a parlare, insieme con i suoi ospiti, di super, il giorno dopo l’entrata in vigore dell’per i lavoratori over 50, e di caro bollette, nelle ore in cui i venti di guerra in Ucraina fanno temere che la situazione possa peggiorare. Per raccontare questi e altriVeronica Gentili aprirà, come sempre, tante finestre sulle storie dei protagonisti, con i collegamenti in diretta e i servizi realizzati dalla squadra di inviati. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

borghi_claudio : Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pa… - Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - Vincenz89103833 : Obbligo vaccinale, il Tar scombussola tutto: anche senza green pass lo stipendio è un diritto… - teleischia : SUPER GREEN PASS. SCATTA L’OBBLIGO PER GLI OVER 50. PARTITI I PRIMI RICORSI -