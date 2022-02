“Non posso farlo”. Delia Duran e Alex Belli, le telecamere del GF Vip catturano il momento inaspettato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nonostante sia nuovamente scoppiata la passione tra Alex Belli, rientrato nella Casa del GF Vip 6 ma non come concorrente, e Delia Duran, la modella venezuelana vuole tenere distante il suo compagno soprattutto a causa del precedente flirt con Soleil Sorge. Nelle ultime ore Alex Belli cerca di riconquistare la fiducia di Delia Duran, che già in un primo momento si era già stranita quando ha percepito un minino di riavvicinamento tra loro due. Prima il biliardo, poi le chiacchiere a tu per tu, infine una notte insieme fatta di baci infuocati e passione sotto le coperte. “Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci” sentenzia Alex Belli, convinto dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nonostante sia nuovamente scoppiata la passione tra, rientrato nella Casa del GF Vip 6 ma non come concorrente, e, la modella venezuelana vuole tenere distante il suo compagno soprattutto a causa del precedente flirt con Soleil Sorge. Nelle ultime orecerca di riconquistare la fiducia di, che già in un primosi era già stranita quando ha percepito un minino di riavvicinamento tra loro due. Prima il biliardo, poi le chiacchiere a tu per tu, infine una notte insieme fatta di baci infuocati e passione sotto le coperte. “Sfruttiamo questo tempo che trascorreremo qui insieme, abbiamo l’opportunità di riagganciarci” sentenzia, convinto dal ...

