NBA 2022, i risultati della notte (15 febbraio): Boston demolisce i 76ers, Gallinari fa ripartire Atlanta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Non si fermano i Phoenix Suns, che battono anche i Los Angeles Clippers per 103-96. Match non facile per i primi della Western Conference, con i Clippers che guidano con agilità nel primo quarto, poi non permettono mai ai Suns di scappare via, e Phoenix ha bisogno di un gran finale di match per vincere, oltre ai 26 di Devin Booker e della doppia doppia di Chris Paul con 17 e 14 assist. Cadono, invece, i primi della Eastern Conference, i Miami Heat, che cedono contro i Dallas Mavericks per 99-107. Primo quarto equilibrato, poi Miami allunga fino al +13, ma nell’ultimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nellaitaliana si sono disputate sette partitestagione 2021-di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Non si fermano i Phoenix Suns, che battono anche i Los Angeles Clippers per 103-96. Match non facile per i primiWestern Conference, con i Clippers che guidano con agilità nel primo quarto, poi non permettono mai ai Suns di scappare via, e Phoenix ha bisogno di un gran finale di match per vincere, oltre ai 26 di Devin Booker edoppia doppia di Chris Paul con 17 e 14 assist. Cadono, invece, i primiEastern Conference, i Miami Heat, che cedono contro i Dallas Mavericks per 99-107. Primo quarto equilibrato, poi Miami allunga fino al +13, ma nell’ultimo ...

