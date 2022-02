Moda e società | la sfilata Pyer Moss antirazzismo a New York

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Life&People.it, il brand dicreato da Kerby Jean-Raymon, realizza unaall’insegna dell’e sull’uguaglianza sociale; una battaglia sociale sostenuta dalla. Lanon è altro che un altro mezzo di comunicazione che la nostraci offre; come tale, è importante scegliere i messaggi da veicolare, soprattutto in un settore riconosciuto tra i più influenti e seguito dalle masse. Negli ultimi anni l’industria del fashion si è impegnata nello sviluppo di campagne pubblicitarie, collezioni e fashion show basati sull’inclusività, una missione pratica e non solo ideologica. Tematiche spesso considerate scomode dall’opinione pubblica. L’obiettivo diè la ...