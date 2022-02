LIVE – Short track | ultima giornata 16 febbraio Pechino 2022 | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Latestuale dell’delloalle Olimpiadi invernali di. Appuntamento a partire dalle ore 12.30 con i 1500 metri femminili e le Finali della staffetta maschile. In pista Arianna Fontana, Cynthia Mascitto e Arianna Sighel insieme alla staffetta maschile azzurra, che nella Finale A sfiderà Corea, Russia, Canada e Cina. Sportface vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRE LE GARE IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI ...