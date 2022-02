Lega | De Salazar | Municipio II | vergognosa sospensione servizi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma – “La giunta del Del Bello non ha richiesto risorse per la prosecuzione deiemergenza covid di assistenza a giovani, famiglie e anziani. In pratica ‘Pronto Giovani e famiglie’ e ‘Pronto anziani’, linee telefoniche allestite per aiutare tutte le persone in difficoltà durante l’emergenza Covid 19 non sono più finanziate.” “Allo stesso modo, dal primo gennaio sono state definanziate le attività motorie gratuite rivolte alle persone anziane. Entrambi i, erogati egregiamente in questi anni da un’associazione del territorio che si occupa anche del reperimento e distribuzione di pacchi alimentari a famiglie che patiscono disagio economico, sono scaduti senza una proroga.” “E’ davvero grave e indice di pochissima serietà la decisione dell’amministrazione del PD di tagliare fuori una simile realtà che si spende sul territorio per aiutare le ...