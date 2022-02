La moda virtuosa di Ecoalf conquista Parigi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Apre a, in Rue du Temple 14, il nuovo negozio del marchio sostenibile, pioniere dellae certificata B Corp dal 2018. Il negozio nel cuore della capitale francese si aggiunge a quelli di Madrid, Barcellona, Berlino e Tokyo, veri e propri concept store che alimentano la filosofia eco-solidale racchiusa nel motto oramai signature dell’azienda anche sui prodotti, #BecauseThereIsNoPlanetB. Nella multietnica zona del Marais, lo spazio showroom espositivo e commerciale presenta anche i progetti della Fondazione, con la chiara missione di ispirare tutte le generazioni affinché diventino parte del cambiamento. Gli arredi derivano da sapienti catene virtuose di riciclo e riutilizzo, lasciando, nel design minimale, capi e accessori come protagonisti. Una parte del ...

Advertising

panorama_it : Il negozio nel cuore della capitale francese è un vero e proprio concept store che alimenta la filosofia eco-solida… -

Ultime Notizie dalla rete : moda virtuosa

Panorama

.... "Penso, ad esempio, ai ragazzi di Verona che raccolgono tutti gli scarti di stoffe e di vestiti per farne vestiti nuovi e stanno diventando leader, quasi equiparati a grandi case di...... di alimentare una filiera, con l'obiettivo di garantire alle aziende utilizzatrici ... Lo facciamo, inoltre, in un momento in cui il settore dellaè, nell'ambito del manifatturiero, quello ...VENEZIA - Carnevale: storia della moda, del costume e del teatro. È un progetto virtuoso il programma che nei prossimi giorni sarà proposto in centro storico dall'Atelier Pietro Longhi. «Abbiamo ...Secondo uno studio pubblicato da Wrap nel 2014 estendendo di 9 mesi il ciclo di vita degli indumenti già in nostro possesso, è possibile arrivare alla riduzione ...