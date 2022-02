Advertising

ilfaroonline : Fiumicino, volontari sulla banchina per scoraggiare i ladri di carburante -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino volontari

ilmessaggero.it

Sul posto idel 118 e i carabinieri, che hanno provveduto a chiudere la strada. Sarà ... La vittima, in base a quanto si apprende, lavorava in un supermercato a. Gli inquirenti non ...Partiranno domani per l'Africa, dall' aeroporto di, idell' associazione no profit Manalive che, dopo i molti progetti realizzati nel 2021, si apprestano ad inaugurare il secondo pozzo realizzato dall'organizzazione nel paese ...L’hub cittadino di piazzale Molinari, invece, ospita ora i test Covid condotti da tempo dai volontari della Confraternita Misericordia Città di Fiumicino, che gestisce direttamente i tamponi ...Guerra ai furti di gasolio sulla banchina di Fiumicino. Da questa sera saranno operative le ronde di volontari per impedire prelievi notturni di carburante ai natanti della piccola pesca. Lo annuncia ...