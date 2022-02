Fiom Piemonte | Valter Vergnano nuovo segretario

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ilgenerale dellache prende il posto di Giorgio Airaudo, che dal 31 gennaio è diventatogenerale della Cgilse., 60 anni ed ex operaio Comau, da due anni nella segreteria regionale della, è stato eletto dall’assemblea generale riunita in via Pedrotti con 61 voti su 66, alla presenza della segretaria generale Francesca Re David. “Dobbiamo avviare un grande piano di formazione dei delegati e lanciare una grande campagna di contrattualizzazione sia nelle aziende dove i contratti si devono rinnovare sia in quelle dove il contratto oggi non c’è”.“Tra le priorità ci sono la questione salariale legata all’impennata ...

La Fiom Piemonte opta per un ricambio interno e sceglie Valter Vergnano come nuovo segretario generale. Prende il posto di Giorgio Airaudo che il 31 gennaio ha assunto le redini della Cgil Piemonte