Eutanasia, no della Consulta: i giudici vivono su un altro pianeta? La diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ieri la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito sul referendum per l'Eutanasia legale. La decisione dei giudici ha suscitato dibattiti e polemiche e ha deluso i cittadini (oltre un milione e 200mila) che avevano firmato a sostegno del referendum. In diretta il commento di Peter Gomez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

GiuseppeConteIT : Su #eutanasia non possiamo gettare al vento le firme e la partecipazione dei cittadini. È imperativo del Parlamento… - Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - smenichini : Se capisco bene, la Corte costituzionale ritiene che, qualora il #referendum abrogasse la parte della legge interes… - BeatriceBella16 : RT @valerialm26: Ma ehi, no all'eutanasia legale perché 'non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita u… - Ministeriodomed : @Wanda_ScarletW @anima_29 @mrcbnvmb @CorteCost Continua con la solita solfa della negazione dei diritti... Il suici… -