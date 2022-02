Emergenza Laureati STEM | Draghi Punta Sulle Donne

Advertising

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso del suo intervento alla Camera, afferma che la carenza die docenti STEM è quasi un'nazionale come già è accaduto in Francia due anni fa: 'Servono investimenti immediati, lavoriamo in sinergia con le Università'. Poi aggiunge: 'Non ci sono ......la tredicesima edizione riservata a tutti gli Infermieri ed Infermieri pediatrici neo...il motore di un sistema sanitario entrato subìto in crisi rischiando di essere travolto dall'. ...Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso del suo intervento alla Camera, afferma che la carenza di laureati e docenti STEM è quasi un’emergenza nazionale come già è accaduto in Francia ...A fronte dei 14.623 laureati magistrali che hanno conseguito l’abilitazione alla professione di ingegnere, solo 5.186, pari al 35,5%, risultano iscritti all’Albo ad oltre un anno di distanza. Questo ...