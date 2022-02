Draghi liberalizza le spiagge Salvini sfiducia i suoi ministri

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) In una giornata d’inverno si èta l’estate. Sarà libera sdraio in libero stato dal primo gennaio 2024. Saranno previste gare pubbliche (su base comunale) come voleva Marioe come ci chiedeva da tempo l’Europa (che ci ha multato) e saranno finalmente contese queste concessioni balneari che sono il monopolio italiano: è la spiaggia il nostro ultimo latifondo. Solo qui esiste il bagnino-campiere. Il Cdm di ieri approva una legge delega che sancisce per il 31 dicembre 2023 la fine di tutte le vecchie concessioni e il riordino. Il passaggio non sarà selvaggio. Vengono tutelati sia gli investimenti sia le famiglie che hanno utilizzato “la concessione quale prevalente fonte di reddito”. Il testo è della coppia Garavaglia-Giorgetti. Erano convinti di aver ottenuto (e lo hanno ottenuto) il migliore risultato possibile ma non per ...