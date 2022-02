Draghi e Parisi all’Istituto di fisica del Gran Sasso. Il premier: «Un miliardo dal Pnrr per l’inclusione di genere nella ricerca» – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mario Draghi e il Nobel per la fisica Giorgio Parisi sono andati in visita all’Infn, l’Istituto di fisica del Gran Sasso. Il presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha colto l’occasione per ricordare l’impegno previsto per la ricerca. «Deve essere al centro della crescita dell’Italia», ha detto, sottolineando che con il Pnrr verranno investiti «oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca». «Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze», ha detto rivolgendosi agli scienziati dei Laboratori. «Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Marioe il Nobel per laGiorgiosono andati in visita all’Infn, l’Istituto didel. Il presidente del Consiglio, ricevuto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, ha colto l’occasione per ricordare l’impegno previsto per la. «Deve essere al centro della crescita dell’Italia», ha detto, sottolineando che con ilverranno investiti «oltre 30 miliardi in istruzione e». «Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze», ha detto rivolgendosi agli scienziati dei Laboratori. «Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E ...

